أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل في برنامج «أكاديميات مراكز الشباب لكرة القدم» في كل مراكزها التابعة لها بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الأكاديمية متخصصة برياضة كرة القدم والتسجيل مفتوح ابتداء من اليوم لليافعين والشباب بين سن 7 و13 عاما، والبرنامج تحت إشراف مدربين كويتيين متخصصين ومشرفين مؤهلين على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة ستة أشهر.



ودعت الشباب الكويتيين إلى التسجيل بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.youth.gov.kw، مبينة أن جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الأكاديمية حاصلون على شهادات من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الكويتي لكرة القدم وذوو خبرة في المجال الرياضي.



وأشارت إلى أهمية دور الأكاديمية في رفع المستوى المهاري للشباب واكتشاف المواهب وتعليمهم المهارات الفنية وتنمية البنية الجسمانية لديهم والحفاظ على اللياقة البدنية، لافتة إلى سعيها من خلال هذا البرنامج إلى صنع جيل من اللاعبين الصاعدين والاعتناء بهم منذ النشأة.



وذكرت الهيئة أن الأكاديمية جاءت لتعزيز الخدمات التي تقدمها هيئة الشباب في مجال الرياضة وكرة القدم تحديدا وخدمة مجتمعية للشباب لترتقي بهم والعمل على تأهيل البراعم والناشئين وإعدادهم ليكونوا لاعبين مميزين في المستقبل.



وأشارت إلى أن المشروع بمنزلة حاضنة للمواهب الرياضية لتأهيلهم وتدريبهم وخلق مساحات لهم للإبداع في مجال كرة القدم وشارك فيه في الموسم الماضي أكثر من 1600 مشترك.