عاد ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي إلى البلاد مساء اليوم الثلاثاء قادما من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعد مشاركته في فعاليات افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة "سوفكس 2022".

وكان ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء التقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في وقت سابق اليوم على هامش مشاركته في فعاليات "سوفكس 2022".

وتناول اللقاء عمق العلاقات بين الكويت والأردن وسبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وانطلقت في مدينة (العقبة) اليوم أعمال الدورة الـ13 للمعرض والمؤتمر المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي بمشاركة أكثر من 300 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة من 38 دولة ووفود من 98 دولة حول العالم وتتضمن 13 جناحا للدول المشاركة.