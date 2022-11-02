يحيى حميدان



يفتقد فريق الكرة بنادي برقان جهود قائده ناصر القحطاني في لقاء الشباب بعد غد الجمعة ضمن الجولة السادسة من دوري «زين» للدرجة الأولى بعد اجرائه عملية جراحية في يده ستبعده إلى ما بعد التوقف لبطولة كأس العالم في قطر.



ويفتقد «الذهبي» كذلك جهود المدافع ويسلي سانتوس لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير في دوري «المظاليم».



من جانبه، قال مدرب برقان محمد العزب ان المباراة أمام الشباب ستكون مهمة لفريقه بمواجهة متصدر «دوري المظاليم»، مشيرا الى أن الاستعدادات تسير بصورة جيدة ونأمل التغلب على ظروفنا لتحقيق الانتصار.



وأوضح أن المواجهة أمام «أبناء الأحمدي» مهمة لنا لتحسين صورتنا بعد خسارتنا القاسية من السالمية 1-8 في الدور ربع النهائي بكأس سمو ولي العهد الأسبوع الماضي، مؤكدا على رغبته في إظهار برقان بأفضل صورة.