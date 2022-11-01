الجزائر ـ وكالات: انطلقت في الجزائر أعمال الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لأول مرة بعد ثلاث سنوات على قمتهم السابقة التي عقدت في تونس، وحال وباء «كوفيد-19» دون التئامها مجددا حتى يوم أمس.

وكان القادة والزعماء ورؤساء وفود الدول العربية التقطوا الصورة تذكارية في مستهل القمة .

وألقى الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة السابقة كلمة دعا فيها إلى معالجة أسباب الفرقة بين الدول العربية، آملا في ان تساهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية، وأن تكون «قمة الجزائر قمة الأشقاء والحلول».

وأشار سعيد إلى ان «العالم العربي يعيش أوضاعا صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة» وقال: «نواجه حربا ضروسا مع من يريدون إسقاط الدول» معتبرا ان «وحدة الصف ولم الشمل أمر ضروري لمواجهة أصحاب الفتن».

ثم سلم الرئيس التونسي رئاسة القمة للرئيس الجزائري الذي أعلن افتتاح مؤتمر مجلس جامعة الدولي العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية.



وقال تبون في كلمته الافتتاحية، إن هذه القمة تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية.

وأضاف أن الأمة العربية تشهد أزمات تتزامن مع تعاظم التحديات الداخلية والخارجية، وأن الأزمات العالمية تؤثر على الأمن الغذائي في دولنا العربية.



وتابع تبون: يجب ان تكون دولنا العربية قوة اقتصادية بالمجتمع الدولي، كما يتعين علينا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع.

وقال ان ظاهرة الاستقطاب تسهم بقدر كبير في تصعيد الأزمات وتلقي بظلالها على دول عدة، خاصة أمننا الغذائي.



من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ان المنطقة تعاني من تهديد خطير لأمنها الغذائي وتقع غالبية دولها في نطاق الفقر المائي.



وأضاف في كلمته أمام الدورة العادية الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية في الجزائر، ان الأوضاع العالمية تفاقم مشاكل دولنا وتداهم منطقتنا.



وحذر ابوالغيط من انه لاتزال بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد امنها واستقرارها.



وقال ان دولنا العربية تواجه اخطارا من دول مجاورة تسعى لفرض هيمنتها، مضيفا انه لا يجب السماح بالتدخلات في الشؤون العربية من أي دولة.





