ناصر العنزي - هادي العنزي

حقق العربي فوزا ثمينا على كاx`ظمة بنتيجة 3-2 في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري «زين» الممتاز ليرفع الأخضر رصيده الى 13 نقطة متساويا مع كاظمة بفارق نقطتين عن الكويت المتصدر. وسجل أهداف «الأخضر» سلطان العنزي (12) ومحمد صولة (28) وسيف الحشان (44 من ركلة جزاء)، فيما سجل لكاظمة أحمد عرسان (40) وناصر فالح (84).

واستحق «الأخضر» الفوز بعدما قضى على كل طموحات خصمه في الشوط الأول مسجلا 3 أهداف وأضاع فرصتين، وقد خرج الهادي السنوسي مصابا في وقت مبكر وحل محله مواطنه الليبي محمد صولة، ورب ضارة نافعة، وقاد صولة هجمات فريقه مع سيف الحشان وبندر السلامة وسجل هدفا. أدار المباراة الحكم سعد الفضلي وأشهر البطاقة الحمراء للاعب كاظمة عبدالله الجزاف (88).

من جانب آخر، أجبر النصر نظيره الكويت على التعادل الإيجابي 2-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد نادي النصر، في افتتاح الجولة الـ 8 لدوري «زين» للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، فيما حصد النصر النقطة الـ 10. بدأ الكويت ضاغطا من الجهة اليمنى منذ بدأ المباراة، بغية افتتاح التسجيل، لوضع «العنابي» تحت الضغط المبكر، وجاءت ترجمة أفضلية «الأبيض» في الدقائق الأولى من الشوط الأول بانفراد تام لياسين الخنيسي لكن الخروج الموفق للحارس خليفة رحيل واغلاقه المرمى حال دون تسجيله (5)، ولم يدم صمود خط ظهر «العنابي» طويلا أمام التدفق الهجومي، والانضباط التكيتي للاعبي الكويت، ليسجل الخنيسي الهدف الأول، بعد ترجمته لركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم ضيف الله الفضلي (34)، وسنحت فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة بعد جملة تكتيكية محكمة لكن العراقي شيركو كريم لم يحسن إنهاءها بالشكل الأمثل (36). وجاءت أخطر فرص النصر بتسديدة قوية للبرازيلي تيلديانو تاكو ردها القائم الأيسر لضاري العتيبي (38). أدار اللقاء الحكم ضيف الله الفضلي، وأحسن التعامل مع مختلف مجرياتها، وأنذر تاكو وخالد شامان وزيد زكريا من النصر، وشيركو كريم من الكويت. وطرد فيصل زايد من الكويت بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

إلى ذلك، تواصل فرق دوري زين الممتاز منافساتها سعيا إلى تحسين مراكزها والتقدم خطوة نحو المقدمة والابتعاد عن المراكز المتأخرة، وتقام اليوم مباراتان في الجولة الثامنة، حيث يستضيف في الأولى الجهراء على ملعبه فريق السالمية ولكل منهما 10 نقاط، وفي الثانية يلتقي الفحيحيل بـ 9 نقاط مع جاره الساحل بنقطتين على ملعب ثامر بنادي السالمية. في مباراة السالمية والجهراء فإن كليهما قادر على خطف النقاط الثلاث، خصوصا ان المستضيف غالبا ما يحقق نتائج إيجابية على ملعبه، ويدخل السماوي المواجهة مكتمل الصفوف وبمعنويات عالية بعدما تأهل الى المربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد وبات قريبا من الوصول للمباراة النهائية، كما أنه مازال في دائرة صراع الصدارة، حيث ان فوزه وتعثر منافسيه يقوي من حظوظه، وقد أحسن المدرب محمد ابراهيم في قيادة فريقه حتى الآن، إلا أنه مازال يواجه مشكلة في حراسة المرمى بعدما تناوب عليها أكثر من حارس.

أما الجهراء فقد حقق فوزا على الساحل في آخر مباراة له قبل التوقف ووجد لنفسه مركزا في مواقع الوسط. وفي المباراة الثانية، فسيكون الصراع شديدا بين الجارين الفحيحيل والساحل لتحسين مركزيهما، وخصوصا الثاني الذي يحتل المركز الاخير ولم يحقق أي فوز لكنه تعافى في بطولة سمو ولي العهد وتمكن من بلوغ نصف النهائي، فيما يبحث الفحيحيل بقيادة مدربه فراس الخطيب عن النقاط الثلاث لتأمين مركزه في الوسط.