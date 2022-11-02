حذرت منظمة «الدفاع المدني السوري»، المعروفة بـ «الخوذ البيضاء»، المزارعين في الشمال السوري من مخلفات الحرب، مؤكدة أنها وثقت انفجار 20 منها منذ بداية العام وأن غالبية ضحاياها كانوا من الأطفال.



وشددت في منشور على صفحتها فيسبوك إلى أن «الآلاف من مخلفات الحرب منتشرة في مزارع المدنيين بمناطق شمال غربي سورية، بعد سنوات من القصف».



وقالت «للأسف خلال هذا العام حصل أكثر من 20 انفجارا وأغلب الضحايا كان من الأطفال»، مشيرة على أنه وخلال موسم الزيتون كثفت فرقها أعمال مسح المناطق والمزارع بالإضافة لحملات التوعية للمزارعين والمدنيين والأطفال بخطر هذه المخلفات وكيفية التصرف في حال مصادفتها والإبلاغ عنها فورا.