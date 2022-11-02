بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في ولاية «غوجارات».



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وبربودا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.