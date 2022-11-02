بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في ولاية «غوجارات» والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وبربودا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.