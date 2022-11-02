شريف حمدي



سيطرت النزعة البيعية على تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت خلال تعاملات الـ 9 أشهر الأولى من 2022، رغم النشاط الإيجابي لمجمل أداء البورصة باستثناء الفترة الأخيرة التي جنحت البورصة الكويتية للتراجع في إطار جماعي لأسواق المال العالمية ومنها أسواق المنطقة بسبب التطورات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط نسبيا، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق المال. وتبين من إحصاء أعدته «الأنباء» عن تعاملات الكبار بالبورصة في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي ان قيمة التعاملات ارتفعت بنسبة 67% ببلوغها 386 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 231 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2021، كما تبين من الإحصاء الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك ما يلي:



٭ جرت تعاملات كبار الملاك على أسهم 67 شركة من خلال 178 عملية متنوعة، وذلك مقارنة مع تعاملات على اسهم 75 شركة من خلال 300 عملية في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.



٭ تقلصت حصص الكبار بالسوق من خلال 57 عملية بيع تمت على اسهم 32 شركة بقيمة 282.2 مليون دينار تشكل 73% من الإجمالي.



٭ عزز كبار الملاك حصصهم من خلال 63 عملية شراء تمت على أسهم 29 شركة، بقيمة 103.8 ملايين دينار تشكل 27% من الإجمالي.



٭ تمثل عمليات مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 20% من الإجمالي، إذ بلغ قيمة هذه العمليات 77.5 مليون دينار تنوعت ما بين بيع وشراء وتخارج ودخول.



٭ إذ نفذت المؤسسة 25 عملية منها 11 عملية بيعية، مقابل 10 عمليات شراء، أبرز العمليات التي نفذتها بيع 0.55% من أسهمها في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 42.2 مليون دينار وذلك عن طريق المؤسسة ومجموعتها (صندوق فيرست اوف شور)، علما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي ثاني أكبر الملاك حاليا في «بيتك» بملكية مباشرة وغير مباشرة بنسبة 9.2%.



٭ ثاني أكبر العمليات من حيث القيمة بلغت قيمتها 5.5 ملايين دينار وهي عملية بيع نفذتها المؤسسة على بنك الخليج ببيع 0.58% من حصتها، وهي حاليا تملك 6.6% من أسهم الخليج كثالث أكبر الملاك.



٭ شهدت فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي عمليات دخول على 13 شركة تمت من خلال 18 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، أبرزها دخول شركة أولاد علي الغانم القابضة على شركة «الغانم» بعد طرحها بالبورصة في الأسبوع الأول من يونيو الماضي، لتصبح أكبر الملاك بـ 55.7%، كما تم دخول الشركاء المتحدون للاستثمار على شركة «اسمنت ابيض» لتصبح ثالث اكبر الملاك بنسبة 26.8%.



٭ على مستوى عمليات التخارج، نفذ كبار الملاك خلال التسعة اشهر 30 عملية من اسهم 26 شركة، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أقل من 5%، أبرزها تخارج مجموعة بنك الكويت الوطني (بنك ان بي كيه بانكيو بريفيه سويس اس ايه) من اسهم شركة التقدم لتخرج من مجموعة الوطني من قائمة كبار الملاك بعد ان كانت ملكيتها 14.5%، كما تخارجت شركة الرغد والمنار العقارية من الشركة الكويتية للاستثمار بعد ان كانت تملك 7.2% من اسهم الشركة.