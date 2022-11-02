أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 3.19% في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» أمس إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.4% في سبتمبر الماضي على أساس شهري، في ظل ارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 6.53% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة 0.07% على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.47%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 2.16% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 1.78%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.48% في حين شهدت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 3.05% في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 0.67% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.41%، في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.40%.