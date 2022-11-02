شارك بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا في أعمال الدورة السنوية السادسة عشرة من المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية «EFG Hermes One-on-One» والذي أقيم في دبي، في نسخته للعام - تحت عنوان «تجاوز تحديات التضخم واستكشاف الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة».



هذا، وقد جاءت مشاركة KIB ممثلا في كل من مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط والمدير المالي أجاي توماس، والمدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين والتقارير المالية عبدالله العسعوسي. وفي تعليقه حول استضافة البنك للمشاركة في هذا المؤتمر، قال توماس: بداية، نود أن نتوجه بالشكر لـ EFG Hermes على تنظيم مؤتمر «EFG Hermes» الاستثماري لبحث فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث يشهد مشاركة ممثلي الإدارات التنفيذية لمئات الشركات من كل دول المنطقة.



من جانبه، أشاد العسعوسي بجهود Hermes EFG المتواصلة لدعم المستثمرين ودفع مساعيهم الاستثمارية نحو فرص نمو واعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة المختلفة التي تعمل بها، مسلطا الضوء على دور القطاع المصرفي الحيوي في هذا الإطار، باعتبارها من أقوى القطاعات في دول الخليج العربي، والتي خلال الأعوام الماضية استطاعت أن تغير من نماذج عملها لتواكب تطورات ما بعد الجائحة.