أعلن بنك الخليج عن طرحه نسخة جديدة كليا للتطبيق على الهواتف الذكية، تتسم بالتصميم الذكي وسهولة وبساطة الاستخدام، ويتيح التطبيق الجديد العديد من الخدمات النوعية في مقدمتها خدمة تسجيل الدخول المسبق في رابط الدفع، وهي ميزة تنافسية يتمتع بها التطبيق بحلته الجديدة توفر الراحة والأمان في الاستخدام، إذ تمكن العميل بخطوة واحدة على واجهة التطبيق الخارجية من إرسال الرابط، وتتيح للعميل الجديد التمتع بتلك الخدمة بمجرد قيامة بتنزيل التطبيق وتفعيل الحساب، فضلا عن توافر إمكانية الدفع من داخل التطبيق.



ويمكن التطبيق عميل «الخليج» من تحويل الأموال على صفحة واحدة، تشمل إضافة مستفيد جديد، وإدخال مبلغ التحويل برسالة OTP واحدة على الصفحة نفسها، إلى جانب السماح للعميل بتغيير الحد الأعلى للتحويلات، حسب مبلغ العمليات بحيث لا تتجاوز مبلغ 20000 دينار، وإن كانت إجراءات الأمان تتطلب مرور 24 ساعة لتفعيل السقف الجديد، في حين يتاح للعميل زيادة السقف بشكل مباشر التواصل بمركز الاتصال عبر الخدمة الهاتفية.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام - مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، بدر العلي إن التطبيق الجديد على الهاتف الذكي، هو أحدث معلم في عالم التحول الرقمي لبنك الخليج، في استراتيجية خمسية تهدف إلى تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، وذلك عن طريق توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار.