حصدت شركة الوطني للاستثمار، جائزة أفضل بنك استثماري في الأسواق الناشئة للعام 2022 من مجلة «ذي بانكر» العالمية، ليشكل ذلك تأكيدا للدور المميز الذي تلعبه الشركة في تقديم أفضل الحلول المالية وأكثرها ابتكارا لعملائها.



وتمنح جائزة أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من ذي بانكر تقديرا للبنوك الاستثمارية التي تحرص على تقديم أفضل الخدمات المميزة على أعلى المستويات لعملائها - حتى خلال فترات تقلبات السوق - والتي استحدثت ابتكارات فعالة ومؤثرة في عملها. كما تمنح تلك الجائزة المرموقة تقديرا للبنوك التي تطبق معايير الاستدامة كركيزة أساسية في صميم أعمالها.



وفي سياق تعليقه على هذه الجائزة، أعرب فارس حمامي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار عن اعتزازه بتلك الجائزة المرموقة قائلا: تحرص شركة الوطني للاستثمار على مواصلة التزامها بدعم العملاء وتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لهم ليتسنى لهم تحقيق أهدافهم، لاسيما في فترات التي تمتاز بتحديات جمة كما نواصل تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات سريعة وثاقبة تفتح أمامهم المجال لاقتناص أفضل الفرص المتاحة في الأسواق في ظل التقلبات السائدة.



وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار تقدم مجموعة متكاملة من خدمات الاستشارات المالية، بما في ذلك أسواق رأس المال للأسهم وأسواق رأس مال الدين وعمليات الاندماج والاستحواذ وخدمات الاستشارات التمويلية.

ونفذت شركة الوطني للاستثمار منذ تأسيسها صفقات بقيمة تعادل 91 مليار دولار، بما في ذلك ترتيب صفقات بقيمة 20 مليار دولار في سوق رأس المال للأسهم، وبقيمة تخطت أكثر من 33 مليار دولار في صفقات أسواق رأسمال الدين وإعادة الهيكلة، وصفقات بقيمة 7 مليارات دولار في مجال الاندماج والاستحواذ وأكثر من 31 مليار دولار في مجال خدمات الاستشارات التمويلية، ما يعزز دور الشركة كالمستشار المالي الرائد في الكويت.



ومنذ بداية ظهور جائحة كوفيد-19، حرصت شركة الوطني للاستثمار على توفير الدعم الكامل ومساندة عملائها في ظل الظروف المتقلبة التي تمر بها الأسواق، حيث لعبت الشركة دور المستشار المالي لترتيب عدد من صفقات السندات والصكوك بقيمة تصل إلى نحو 16.7 مليار دولار بالإضافة إلى معاملات التمويل المختلفة.

وشمل ذلك إصدار بنك الكويت الوطني في سبتمبر 2021 سندات غير مضمونة بقيمة مليار دولار والتي تصل مدة استحقاقها لست سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات في سبتمبر 2021، والذي يعد أكبر الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي للمؤسسات المالية في الكويت.



وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت شركة الوطني للاستثمار المشورة لبنك الكويت الوطني فيما يتعلق باعتماد إطار التمويل المستدام لتعزيز ملف أسواق رأسمال الدين الخاص بالبنك وتحفيز البنك وعملائه للتحول إلى أنشطة تمويلية وتجارية أكثر استدامة.

ويتسق إطار العمل مع مبادئ السندات الخضراء، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، التي تم نشرها في العام 2021 من قبل الرابطة الدولية لسوق رأس المال، ومبادئ القروض الخضراء ومبادئ القروض الاجتماعية الصادرة في العام 2021 من قبل رابطة سوق الإقراض.