قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان نمو الاقتصاد المصري في 2022 تأثر بتراكم مجموعة من الضغوط الخارجية والاختلالات المحلية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري، إلا أنه وفي ظل الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، أصبح مسار التعافي أكثر وضوحا.



وستؤثر تدابير الإصلاح النقدي والمالي المرتبطة بالاتفاق على الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام المقبل، إلا أن هذا الأمر من شأنه أن يفسح المجال لنمو أقوى في النصف الثاني من عام 2023 بدعم من انخفاض معدلات التضخم وتوافر العملة الأجنبية.



وتتمثل أبرز العوامل الداعمة لآفاق النمو في تحسن بيئة الاقتصاد العالمي بشكل أفضل من المتوقع، مما قد يساهم في تعافي الاستثمارات الأجنبية وسهولة الوصول لسوق السندات الدولي، وفي المقابل، قد تؤثر بعض المخاطر السلبية على آفاق النمو كتأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية، مما يؤدي إلى مواصلة ارتفاع التضخم.



ولفت تقرير الوطني الى أن النشاط الاقتصادي تأثر بصعوبة الأوضاع الخارجية والانخفاض الحاد (والمستمر) للعملة المحلية - الناجم أيضا عن مواطن الضعف الهيكلي للاقتصاد - والذي بدأ في منذ مارس الماضي، مما دفع التضخم وسعر الفائدة للارتفاع وأضعف الإنفاق الاستهلاكي والتجاري.



وقد تأثر الناتج المحلي الإجمالي بهذه العوامل، إذ انخفض النمو إلى 3.2%، على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2022 (أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة)، وأشارت أحدث قراءات لمؤشر مديري المشتريات إلى تسجيل نموا بنسبة 3-4% في النصف الثاني من عام 2022. إلا ان الوضع الاقتصادي لا يزال بعيدا عن مرحلة الركود، ولكنه لا يكفي لاستيعاب النمو السكاني المرتفع ورفع مستوى المعيشة.

وتشير التقديرات إلى تحسن تدريجي في عام 2023، خاصة بعد أن تم الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي وإعادة تحفيز عملية الإصلاح الاقتصادي - والذي يعتبر أمرا جوهريا لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة بناء ثقة المستثمرين.

وقد تراجعت تلك الإصلاحات لتفسح المجال لمحاولات استقرار الاقتصاد الكلي خلال فتر ة الجائحة.

وإلى جانب ضرورة توافر عنصر المرونة في العملة المحلية، يجب أن تشمل الإصلاحات أيضا خطوات لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز أوضاع المالية العامة.



ويوجد عدد من تلك الأهداف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل التابع للحكومة والذي يهدف إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6-7% خلال عامي 2023/2024.



اتساع فجوة العجز



على الرغم من صعوبة المناخ الاقتصادي، إلا أن الحكومة نجحت في السيطرة على الوضع المالي بإحكام، مستفيدة من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات السابقة بما في ذلك خفض الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الدين.

فعلى سبيل المثال، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة المالية 2021/2022 (أي من يوليو إلى مايو) تخطى نمو الإيرادات بنسبة 12% نمو النفقات البالغ 11% بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية (+16%) وبدعم جزئي من تعافي الضرائب على النفقات في فترة ما بعد الجائحة.



وتشير توقعات سيناريو الأساس إلى تقلص مستوى العجز هامشيا إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2021، مع مواصلة المسار الهبوطي في السنة المالية 2022/2023.

ويعكس هذا أيضا الشروط المحتملة التي تضمنتها اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على زخم الإصلاحات.



إلا أن ذلك يعتمد على افتراض إمكانية سيطرة الحكومة على تزايد مدفوعات فوائد الديون، والتي تعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استفادتها خلال فترة الجائحة من انخفاض معدلات الفائدة التي بدأت تتحرك الآن في اتجاه تصاعدي.



ووفقا لتصريحات وزير المالية، فإن كل زيادة لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تضيف 30 مليار جنيه إلى العجز المالي، أي ما يعادل 0.3 إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام نحو 87% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، إذ شكل الدين الخارجي حوالي خمس تلك النسبة.



«المركزي» يرفع الفائدة



أشار التقرير الى أن وتيرة التضخم تسارعت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ ثلاث سنوات وصولا إلى 15.1%، على أساس سنوي، في سبتمبر، وذلك في ظل استمرار ضعف الجنيه المصري واستمرار موجة التضخم العالمية.

وتشير التقديرات لارتفاع التضخم خلال الستة أشهر المقبلة بمتوسط 17% للسنة المالية 2022/2023 مقابل 8.5% للسنة المالية 2021/2022 فيما يعزى بصفة رئيسية للعوامل المحلية مثل ضعف الجنيه المصري وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة (والتي قد تشمل تقليص الدعم على رغيف الخبز والكهرباء والبنزين).

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% بالتزامن مع الإعلان عن التوصل لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقد تشهد السياسات النقدية المزيد من التشديد خلال الأشهر المقبلة. إلا أننا نتوقع توافر فرصة لخفض أسعار الفائدة بمنتصف عام 2023 مع بدأ تراجع معدلات التضخم.



وتتمثل التحديات الرئيسية التي تحيط بهذه التوقعات في إمكانية تأخير تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، فقد تتحسن أوضاع الاقتصاد العالمي، مما يعود بالفائدة على الاستثمار الأجنبي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.