أعلنت Ooredoo business الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال عن مشاركتها في «مؤتمر الكويت للتحول الرقمي» كراع رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وسيقام مؤتمر الكويت للتحول الرقمي في 2 و3 نوفمبر 2022، ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة وطنية تجمع المختصين في مجال التحول الرقمي في الكويت وخبراء تكنولوجيا المعلومات لمناقشة آخر الخطط والابتكارات في رحلة التحول الرقمي للجهات في كل القطاعات.



وبمشاركة أكثر من 250 خبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات، سيستمر المؤتمر لمدة يومين، ويسلط الضوء على أهم التحديات في رحلة التحول الرقمي في الكويت من خلال عروض تقديمية مختلفة وحلقات نقاشية تقدم من نخبة من القيادات من مختلف المجالات في الكويت.



ويشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي والإلكتروني، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير الرقمي، والخدمات الذكية، وإدارة وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، والتقنيات الجديدة بقطاع الخدمات المشتركة للموارد البشرية، والعمليات، وتجربة العملاء، وتميز الخدمة، والجودة.



وفي هذه المناسبة، قال عيسى الموسى المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo: تأتي هذه الرعاية مع رؤية Ooredoo ودورها الريادي في التحول الرقمي.

وتابع: تستهدف رؤيتنا التطوير الشامل والمستمر لخدماتنا ومنتجاتنا لإثراء رحلة التحول الرقمي لعملائنا وتعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بهم، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الكويت «كويت جديدة» لعام 2035 ويؤكد مواكبتنا للتقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية.



وأضاف الموسى: نهدف باستمرار إلى إثراء الحياة الرقمية لعملائنا وإبقائهم على اتصال دائم من خلال أحدث حلول 5G والحلول الأمنية المبتكرة والتي ستمنح أصحاب الشركات فرص أكثر لتعزيز رقمنة الخدمات الخاصة بهم مع توفير أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات عبر حلولنا السحابية وخدماتنا الخاصة بالأمن السيبراني، وستستمر Ooredoo busieness بتقديم أفضل حلول الخدمات الرقمية للشركات لتساهم في تمكينها من مواكبة التطور في ضوء التحول الرقمي المتسارع.