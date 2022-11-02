احتفلت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، بإطلاق أولى رحلاتها إلى الكويت، وذلك من خلال حدث أقيم في مطار الكويت الدولي، حيث استقبلت الطائرة بتحية قوس المياه التقليدية ترحيبا بأول رحلة مباشرة تسيرها الشركة من العاصمة الإماراتية (أبوظبي) إلى مدينة الكويت.



حضر الحدث عدد من الضيوف الذين يمثلون إدارة مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت، وممثلون عن إدارة العربية للطيران.



وتعليقا على هذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسرنا تسيير أولى رحلات «العربية أبوظبي» إلى الكويت، ونشكر شركائنا على دعمهم المتواصل الذي ساهم في إطلاق هذه الوجهة الجديدة.

لطالما كانت الكويت وجهة مهمة وراسخة ضمن شبكة وجهات مجموعة «العربية للطيران» المتنامية، ويسرنا الآن إضافة خدمات القيمة المضافة بين العاصمة أبوظبي والكويت. وتتماشى هذه الخطوة مع التزام «العربية أبوظبي» المتواصل بتزويد عملائها بخيارات سفر جديدة مع الحرص على المساهمة في دعم قطاعي السفر والسياحة في البلدين الشقيقين.



ومع إضافة الكويت، أصبحت «العربية أبوظبي» تسير رحلاتها بشكل مباشر إلى 28 وجهة انطلاقا من العاصمة الإماراتية أبوظبي، تشمل كلا من لبنان، ومصر، والبحرين، وأذربيجان، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، ونيبال، والسودان، وباكستان، وسلطنة عمان، وروسيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا.