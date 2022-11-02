كشف معهد الدراسات المصرفية عن الإصدار الجديد من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر نوفمبر 2022، والتي تمثل نشرة توعوية دورية يصدرها المعهد كل عام منذ 2008 وبشكل دوري لعملاء البنوك والشركات بصفة خاصة، وللجمهور من كافة فئات المجتمع بصفة عامة، بهدف تنمية المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع.



وقال المعهد في الإصدار الجديد إن العالم يشهد تقدما متسارعا في عصر التكنولوجيا الرقمية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت التكنولوجيا الرقمية إلى نحو 50% من سكان الدول النامية في أقل من عقدين، وأحدثت تحولا ملحوظا في أغلب المجتمعات، وبالتالي يصفها البعض بأنها من أهم عوامل تحقيق المساواة في العصر الحديث، ويصفها آخرون بأنها السبب في إنتاج عديد من المخاطر والتحديات غير المسبوقة، التي أدت إلى حدوث انتهاكات للخصوصية، وإرهاب إلكتروني واختراق للبيانات، لذلك سارعت الدول والمؤسسات إلى إيجاد حلول لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من ناحية، والعمل على تجنب المخاطر المترتبة عليها وتقليلها من ناحية أخرى.



وأشار المعهد إلى الثورة الرقمية أو ما يطلق عليها (الثورة الصناعية الرابعة)، حيث تتجه أنظار العالم إلى رقمنة كل ما يحيط بالإنسان، وذلك من خلال إنتاج عديد من التقنيات الحديثة، التي ساعدت على خلق فرص جديدة ومتنوعة، كما أنها أحدثت تغيرا في حياة الأفراد وطريقة تعاملهم فيما بينهم وتجاه الأشياء، ومن خلال تسارع التطورات التقنية الحديثة وتطبيقها في عديد من المجالات ورقمنة كثير من الخدمات.