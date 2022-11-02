أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية تفاهم مع تطبيق Baims، احد المشاريع الكويتية الناشئة في مجال التعليم عن بعد، وذلك بهدف مساعدة طلاب المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة من عملاء البنك حساب (PRIME) على التفوق العلمي.



ووقع اتفاقية التعاون من بنك بوبيان سلمان حسام المطوع ومن تطبيق بيمز الرئيس التنفيذي يوسف الحسيني خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي البنك والتطبيق.



وقال المطوع تعليقا على هذه الاتفاقية: نسعى من خلال شراكتنا في بنك بوبيان الى توسيع دائرة الاستثمار في العديد من المنتجات والخدمات التي تعود بالنفع على مختلف شرائح عملائنا، وبنفس الوقت ما يتماشى مع توجهات البنك نحو دعم المشاريع الشبابية والتحول الرقمي بالوقت نفسه.



وأضاف ان تطبيق بيمز من التطبيقات الناشئة والرائدة في مجال التعليم عن بُعد ومن خلاله سوف نقدم لأبنائنا من العملاء مجموعة مميزة من العروض على الكورسات التعليمية التي تفيدهم في تحصيلهم الدراسي بجانب توفير تجربة تعليمية متطورة لاسيما في المرحلتين الثانوية والجامعة.



وحول الشراكة، أوضح المطوع ان هذه الشراكة انما هي موجهة خصوصا لعملاء حساب PRIME من الشباب محاولين الحصول على خدمات ومنتجات مميزة تواكب التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة والتي دفعت بوبيان الى الاستثمار أكثر في الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة مع ارتباطها بالشباب لمعرفة كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي يوسف الحسيني من تطبيق بيمز أن التعليم عن بعد بكافة أشكاله يمثل بديلا مرنا للتعليم التقليدي إلى جانب كونه يمنح الطلاب فرصا أكبر في تحصيل العلم والسماح للطلاب بالاختيار بين باقة مختلفة من الفيديوهات التعليمية، بالإضافة إلى المساعدة على تطوير مهارات الطلاب وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب وتحسين مهارة إدارة الوقت لدى الطلاب.



وتعليقا على الاتفاقية، أكد الحسيني ان «بيمز» توفر دروسا تعليمية متكاملة مسجلة ومباشرة تم تصميمها خصوصا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي من خلال التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة، والاستفادة من مسارات تعليمية تنظم الأداء الدراسي عبر الفيديوهات والاختبارات، وغيرها من الخصائص والميزات التحفيزية.