«أكاديمية صناعات الغانم» برنامج تدريبي متكامل لتوظيف وتطوير القوى العاملة الكويتية

تخصصات تشمل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتسويق والشؤون المالية والموارد البشرية



أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن استقبالها أكثر من 80 شابا وشابة من حديثي التخرج، وذلك ضمن برنامج «أكاديمية صناعات الغانم» وهو برنامج تدريبي متكامل يهدف الى توظيف وتطوير القوى العاملة الكويتية ويستهدف حديثي التخرج من العديد من التخصصات.

تشمل الدفعة الجديدة خريجين من خلفيات أكاديمية متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتسويق والتمويل والمحاسبة والموارد البشرية، تم اختيارهم من بين أكثر من 450 متقدما خلال يوم التوظيف المفتوح الذي أقامته الشركة في أواخر شهر سبتمبر.



وقد استحدثت الشركة برنامج «أكاديمية صناعات الغانم» ليكون منهجا عمليا لمواجهة تحديات الانتقال من بيئة الدراسة الأكاديمية إلى بيئة العمل، من خلال برنامج مكثف يعملون من خلاله ضمن مختلف أقسام وقطاعات الشركة، ويتم التركيز في هذا البرنامج على تحديد شخص لكل متدرب يقوم بتقديم الدعم والإرشاد له خلال فترة التدريب التي تمتد ما بين 6 و9 أشهر، بحسب التخصص ومكان العمل.

وتضم فرص التدريب المهني في أكاديمية صناعات الغانم مجموعة واسعة من القطاعات، مثل السيارات والهندسة وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات، وغيرها من القطاعات التي تندرج تحت مظلة صناعات الغانم.



وفي تعليق له حول ذلك، يقول أنس العتيقي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة صناعات الغانم: نحن فخورون باستقبال دفعة جديدة من الموظفين في برنامج أكاديمية صناعات الغانم، التي تسعى للإسهام في خلق جيل واعد وطموح من الشباب لريادة العمل في القطاع الخاص.

إن شركة صناعات الغانم لطالما كانت من المؤسسات الداعمة لتمكين الشباب الكويتي، وهي تتمتع بسجل حافل من المبادرات التي تستقطب القوى العاملة الوطنية، مع التركيز على التعليم والتطوير المهني.



وأضاف: إن مساهمتنا في دعم جيل جديد من القياديين للأخذ بزمام الأمور وريادة القطاع الخاص ليس مجرد شعار نرفعه في صناعات الغانم، بل هو مسؤولية وطنية نحملها على عاتقنا كمؤسسة كويتية استطاعت أن تصبح من روافد القطاع الخاص، وتمكنت من التوسع في نطاق عملياتها إلى العالمية، كما أنها تتسق مع ركائز رؤية «كويت جديدة 2035» التي تهدف الى إشراك القطاع الخاص في تنمية رأس المال البشري لدعم وتنمية الاقتصاد المستدام.



يجدر بالذكر أن أكاديمية صناعات الغانم تعتمد على عقود من الخبرة التي تحملها شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) في إدارة المواهب وبرامج التدريب التنموية واسعة النطاق، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع مختلف الكيانات والمؤسسات المحلية والعالمية.