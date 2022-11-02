تراجع الدولار الأميركي مرة أخرى أمس من أعلى مستوى له في أسبوع، مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة النقدية اليوم.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، منها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12% إلى 111.41، مما أفقده 0.79% من المكاسب التي حققها أول من أمس.



ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقديــن عند 114.78 في نهاية سبتمبر.



ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.