بيروت - عمر حبنجر



نكس العلم اللبناني على سارية القصر الجمهوري في بعبدا صباح أمس، وتم إغلاق مكتب رئيس الجمهورية وقاعة مجلس الوزراء وقاعات الجناح السياسي كافة، وأزيلت صورة الرئيس السابق ميشال عون عن حساب الرئاسة لدى موقع تويتر، وأطفئت نافورة المياه في باحة القصر، مع بدء ولاية الفراغ الذي تسلم منه عون عام 2016، وسلمها له منتصف الليلة قبل الماضية.



وفي اللحظات الأخيرة من عمر ولايته، أوفد الرئيس عون، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير إلى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، قبل مغادرته الى الجزائر لتمثيل لبنان في قمة جامعة الدول العربية، عارضا اصدار مراسيم الحكومة كما هي مرسلة منه الى الرئيس عون، تخطيا للعقبات الدستورية، فسأله ميقاتي، وهل يمنح نواب التيار الثقة لهذه الحكومة؟ ولما لم يلق الجواب بـ«نعم»، اعتذر من الرسول قائلا: الطائرة بانتظاري في المطار.. شكرا، العرض مرفوض.



وبوصول ميقاتي الى مطار هواري بومدين في الجزائر، أقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس الوزراء الجزائري، فكان اول اعتراف من دولة شقيقة بحكومة تصريف الأعمال في لبنان.



ولوحظ ابتعاد حزب الله عن السجالات المتصلة بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال، متجنبا طروحات الرئيس عون وفريقه السياسي، بعدما عجز وسيطا حزب الله المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، حسين خليل، ومسؤول الارتباط وفيق صفا، عن حلحلة الأمور، وقد بدا ذلك واضحا، من تراجع الحزب عن المطالبة بحكومة جديدة.

وتقول المصادر المتابعة ان الحزب يعتمد على فرنسا في معالجة الشأن الرئاسي، وقد خطت وزارة الخارجية الفرنسية خطوتها الرسمية الاولى أمس، بدعوتها اعضاء البرلمان اللبناني، الى انتخاب رئيس للجمهورية دون ابطاء، كما دعت المسؤولين السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم.



وأمس دعا السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، من «أزهر البقاع» الى انتخاب رئيس جمهورية سيادي يستعيد ثقة المملكة والدول المهتمة بالملف اللبناني، فضلا عن تشكيل حكومة جديدة.



ويرعى السفير وليد بخاري «منتدى الطائف»، المقرر عقده السبت المقبل في قصر الاونيسكو، بمناسبة الذكرى 33 لإبرام اتفاق الطائف في مجلس النواب اللبناني.

وسيتقدم الحضور رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني، المعروف بمهندس الطائف، ورئيس اللجنة الثلاثية العربية التي ساهمت في الوصول إليه، الأخضر الابراهيمي، بالإضافة الى ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة. ويشارك في النقاش النواب الذين وقعوا على الاتفاق في الطائف، الى جانب مرجعيات سياسية ودينية.



ولا شك انه بعد تسجيل ميقاتي، أكثر من كرة في مرمى الرئيس عون وفريقه، بات الوضع أكثر تعقيدا وربما سيزيد، بعد تسلم جبران باسيل دفة التيار، الى الحد الذي يفسر غياب كريمتي عون، كلودين وميراي، عن مشهد اليوم الأخير في بعبدا، وفق معلومات قيادي سابق في التيار، وآخر ما ينتظر من باسيل إعلان ترشحه للرئاسة، بمعزل عن حسابات حليفه حزب الله، الملتزم كما يبدو بترشيح الحليف الإقليمي سليمان فرنجية.



وبالعودة إلى الأهداف التي سجلها ميقاتي في مرمى الرئيس السابق وصهره باسيل، تعطيل مرسوم توزيع الجنسية اللبنانية على نحو 4000 آلاف ثري سوري وفلسطيني وعراقي لقاء مبالغ طائلة، باشر المعنيون اعادة اموالهم اليهم مع الاعتذار.



ثم اجهاض محاولة تفريغ حكومة تصريف الاعمال من صلاحياتها، عبر رسالة رئاسية انتهت على صورة زوبعة في فنجان، ومن ثم الامتناع عن تناول «العسل المسموم» المتمثل باقتراح اصدار مراسيم الحكومة مساء الاثنين، من دون الالتزام بمنحها الثقة، وبالتالي اسقاطها في مجلس النواب.



علما ان الرسالة الرئاسية الى البرلمان، تضمنت مطالبة المجلس بسحب تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، على الرغم من التجربة السابقة للرئيس عون، مع الرئيس سعد الحريري في هذا المجال، عندما راسل مجلس النواب طالبا سحب التكليف الذي اعطاه اياه لتشكيل الحكومة عام 2021 ولم يأخذ به المجلس، ومع ذلك كرر التجربة، علما ان تكليف ميقاتي يعتبر ساقطا بمجرد انتهاء ولاية الرئيس الذي وقع مرسوم تكليفه، في حين كان عون في السلطة يوم طلب سحب تكليف الحريري ورفض طلبه، وهكذا اعتبر سحب التكليف من ميقاتي لزوم ما لا يلزم.



أما القول إن هذه الحكومة لم تحصل على ثقة المجلس النيابي الحالي، فالرد عليه بأنها أخذت الثقة من المجلس النيابي السابق، والرئيس ميقاتي الآن مصرف للأعمال، وليس مكلفا، ولكل ذلك سيكتفي رئيس المجلس نبيه بري بتلاوة الرسالة الرئاسية، دون الرد عليها، باعتبار ان مرسلها بات خارج السلطة.



إلى ذلك، توقفت قناة «إم تي في» المعارضة امام نقطتين في حديث الرئيس عون لـ«الأنباء»، الأولى قوله انه لا يمكن لحكومة تصريف الاعمال القيام بالمهام المطلوبة منها في ظل الفراغ الرئاسي، وافترضت القناة ان ما يقوله عون صحيحا، ذلك يعني ترك البلد للفراغ الكامل والشامل.



والثانية، قوله ان انتخاب رئيس للجمهورية بعيد المنال، تبعا للحاجة الى توافق القوى السياسية المحلية.



وهنا تقع المسؤولية الكبرى على الرئيس عون بحسب القناة، لأنه لم يبذل اي جهد لتحقيق هذا التوافق، بل كان جزءا من المعارك السياسية، بدلا من ان يكون جزءا من الحل، لقد عجز عن لعب دور الحكم.



وبالنسبة للتيار الحر ورئيسه باسيل، الخطوة التالية غدا الخميس، إما ترشيحا وإما تصعيدا.. وإما هناك «قطبة مخفية» في ثنايا صفقة الترسيم الحدودية البحرية.