ضبطت قوات الأمن اللبنانية امس أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون المخدر معدة للتهريب إلى السودان، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي.



وغرد مولوي عبر تويتر قائلا: ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون المخدر بلغت 5 ملايين و415 الف حبة، في ألواح فيبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الاولى ابيدجان ثم السودان.

وأحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخرا عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصا. وفي يناير، ضبطت قوات الأمن اللبنانية كميات مخبأة داخل أكثر من 430 صندوقا كانت متجهة إلى توغو ومنها إلى السعودية، كذلك ضبطت عناصر من الجمارك اللبنانية في ديسمبر تسعة ملايين حبة من الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت ومن المفترض إرسالها إلى الكويت.