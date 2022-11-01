ترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.