twitter facebook whatsapp viber telegram email ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يترأس وفد الكويت بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 31 في الجزائر الثلاثاء 2022/11/1 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2003 A+ A- استمع ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مترئسا وفد الكويت في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية ترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.