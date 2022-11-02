أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اطلاق خدمات جديدة لإصدار جوازات السفر للسوريين، منها «الجواز بالدور المستعجل» وخدمة «إصدار الجواز لأول مرة»، بالإضافة الى الخدمات السابقة، وذلك عبر المركز القنصلي الالكتروني، الذي اطلقته قبل فترة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم إضافة خدمات جديدة إلى مجموعة الخدمات الالكترونية في المركز القنصلي الالكتروني www.ecsc-expat.sy، إلى مجموعة الخدمات الالكترونية في المركز القنصلي الالكتروني.



وأوضحت ان هذه الخدمات تشمل اصدار «الجواز بالدور المستعجل» الذي يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوم من تاريخ استلام الوثائق.



وتشمل كذلك «خدمة إصدار جواز لأول مرة مستعجل»، وهي لجميع المواطنين الذين يطلبون جواز سفر لأول مرة ومسجلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ويكون ولي أمر المواطن هو مقدم الطلب».