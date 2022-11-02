اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها المسلحون الأكراد، بإلحاق الضرر وهدم أكثر من 140 مبنى مدنيا على الأقل يؤوي 147 عائلة، وذلك بين شهري يناير وفبراير 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من تنظيم «داعش» تمكنوا من الهرب من سجن الصناعة بمدينة الحسكة.

ونقلت المنظمة عن شهود أن «قسد» استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيي غويران والزهور في مدينة الحسكة، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».



وأوضح ناشطون محليون أجروا مسحا في المدينة والقرى المجاورة أنهم قابلوا ممثلين عن 84 عائلة من أصل 147 عائلة فقدت منازلها في حيي غويران شرقي والزهور.

وخلص المسح إلى أن 48 مبنى متعدد الطوابق تسكنها 49 عائلة قد هدمت بالكامل، و26 مبنى تؤوي 26 عائلة لحقت بها أضرار جسيمة، و26 مبنى تؤوي 31 عائلة لحقت بها أضرار متوسطة، و40 مبنى متضرر جزئيا يؤوي 41 عائلة. ووجد المسح أن 131 من هذه المباني كانت في غويران شرقي وتسعة في الزهور، خلال الفترة الممتدة بين 11 و21 شباط.



وقال شهود ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن عناصر «داعش» دخلوا البيوت في أثناء العملية العسكرية، وزعمت «قسد» لـ «هيومن رايتس ووتش» إنها فجرت متفجرات وضعها عناصر التنظيم خلال «عمليات التمشيط».



وأكدت المنظمة أنه ينبغي لـ «قسد» تعويض الأشخاص الذين أصابت منازلهم بأضرار أو هدمتها وتقديم تعويض مالي أو ذي شكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم.



كما ينبغي لـ«قسد»، بحسب المنظمة، الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس.

ودعت أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الداعم لـ «قسد»، الى التشجيع على تقديم التعويض ومساعدتها في ذلك.



وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: «لا يزال ينبغي لقوات سوريا الديموقراطية الشرح علنا وبشكل واف لماذا احتاجت إلى هدم عشرات البيوت لاعتقال مهاجمي السجن وتأمين المنطقة.

وينبغي لها مساعدة العائلات المتضررة على إعادة بناء حياتها».



وبين 2 فبراير و20 يونيو، قابلت هيومن رايتس ووتش 18 شخصا من حي غويران عبر الهاتف قالوا إن العمليات هدمت منازلهم.

وبينما قد تكون بعض الأضرار ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين «قسد» والأشخاص المشتبه بكونهم من «داعش»، قال ثلاثة من السكان إنهم رأوا أو سمعوا مركبات ثقيلة وصفوها بأنها جرافات تهدم منازلهم أو منازل أشخاص آخرين.



وفرت امرأة من منطقة في حي غويران شرقي في 21 كانون الثاني مع أقاربها الذين كانوا يعيشون معها. عادت في 2 شباط ووصفت لاحقا ما رأته: «منزلنا، وحوالي 10 بقربه، سوي بالأرض. لم يترك أي شيء دون أن يتضرر.. الأنقاض لاتزال موجودة، ونحن بلا مأوى».



وقالت إن الجيران أخبروها بأن عناصر «داعش» كانوا في منزلها وعندما رفضوا المغادرة، أحضرت «قسد» الجرافات وهدمت المنزل ومنازل أخرى مجاورة.