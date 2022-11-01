طالب النائب فيصل الكندري وزير الصحة د.أحمد العوضي بإصدار قرار وزاري بإضافة شريحة ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة الى قانون التأمين الصحي «عافية».



وقال الكندري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه تعهد بتقديم اقتراحات بقوانين بإضافة هذه الشرائح إلى قانون التأمين الصحي الذي أقره مجلس الأمة في السابق.



وأضاف: إنه بعد البحث وجد أن الحاجة لا تستدعي تقديم اقتراحات لإضافة شرائح أخرى، لأنه يحق لوزير الصحة وفقا للقانون إضافة شرائح أخرى وهذا من اختصاصاته وصلاحياته.



وتمنى الكندري على وزير الصحة استخدام صلاحياته التي كانت متاحة للوزراء السابقين، مؤكدا أن وزير الصحة جديد ولا يمكن أن يتحمل المسؤولية.



وأكد أحقية ربات البيوت أسوة بالمتقاعدين أو المتقاعدات في أن يكون لهن تأمين صحي «كارت عافية»، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة والذين يعدون من الأكثر احتياجا للإضافة إلى مظلة التأمين الصحي «عافية».



وأشار إلى انه منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية في يوليو 2014 حتى الآن لم تضف أي شريحة إلى هذا القانون، داعيا وزير الصحة إلى إضافة هذه الشرائح المستحقة.