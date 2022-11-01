مجلس الأمة يوافق على 22 مشروعا بقانون بشأن ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022/2023.

مجلس الأمة يوافق على 17 مشروعا بقانون بشأن ربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/2023.

مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.

مجلس الأمة يوافق على 5 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020/2021.