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قرارات الميزانيات
الثلاثاء
2022/11/1
المصدر : الأنباء
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- مجلس الأمة يوافق على 22 مشروعا بقانون بشأن ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022/2023.
- مجلس الأمة يوافق على 17 مشروعا بقانون بشأن ربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/2023.
- مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.
- مجلس الأمة يوافق على 5 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020/2021.
- مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.
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