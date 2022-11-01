المجلس يوافق على طلب الحكومة استعجال نظر مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون التشريعية



الموافقة على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة قضايا شبهات الفساد المالي وغسيل الأموال مع إحالة جميع المستندات الواردة إلى مجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة



الموافقة على رسالة من رئيس لجنة ذوي الإعاقة بإحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص



الموافقة على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها رد التقريرين رقمي 13 و37 عن مشروعين القانونين بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية المدرجين على جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للمادة 59 من اللائحة الداخلية



الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة بتكليف اللجنة بدراسة متابعة التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول حتى عام 2040 والمحافظة على الثروة النفطية والتوسع في الصناعات النفطية وخلق استثمارات أجنبية وتشجيع الاستثمار في الطاقة بالبديلة

الموافقة على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال بتكليف اللجنة بدراسة كفاءة الخطط وانسيابية إجراءات الجهات الحكومية لإصدار الموافقات للأعمال التجارية والاستثمارية ومعوقات تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر على أن ترفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي



الموافقة على رسالة من رئيس اللجنة الخارجية بسحب 12 تقريراً للجنة عن مجموعة من مشروعات القوانين وفقاً للمادة 109 من اللائحة الداخلية



إحالة رسالة من النائب د.حسن جوهر يطلب فيها عرض موضوع توجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي على المجلس ليكون على رأس أولويات السلطتين ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية



الموافقة على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بتكليف اللجنة بالوقوف على دور الجهات المختصة في تطوير وصيانة الشوارع والمرافق العامة وتوفير خدماتها بالمدن الجديدة والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والواجهات البحرية على أن تقدم اللجنة تقريرها نهاية دور الانعقاد



الموافقة على رسالة من النائب محمد هايف يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان على أن يعرض أمر استكمال تشكيل اللجنة على الجلسة المقبلة للمجلس



الموافقة على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بدراسة التشريعات في الكويت واحترام كرامة المسجونين والتزام الحكومة بحقوق الإنسان ومتابعة أنشطة الديوان الوطني لحقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالبشر



الموافقة على رسالة من النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة حلول الرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان وأسباب ارتفاع مواد البناء والأيدي العاملة وتأخر تحرير أراضي الدولة على أن ترفع تقريرها نهاية دور الانعقاد



المجلس يوافق على رسالة من النائب د.محمد الحويلة بتكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أراضي منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية وأن تقدم اللجنة تقريراً متكاملاً خلال دور الانعقاد الحالي

الموافقة على رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمالي بتكليف اللجنة بدراسة وبحث الوضع البيئي وتلوث الهواء والتربة ومشاريع نقطة الارتباط المركزية ومحطة إنتاج الطاقة في الشقايا وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي



المجلس يوافق على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة اختفاء مجموعة من القطع الأثرية والوثائق التاريخية من متحف الكويت الوطني وسبل تطوير المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي والثقافي في البلاد



المجلس يوافق على رسالة من رئيس اللجنة التعليمية بتكليف اللجنة بالتحقيق في الوظائف والترقيات الإشرافية والإدارية في وزارة التربية وبحث أسباب تدهور التعليم ومدى فاعلية خطط الوزارة في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة غير محددي الجنسية



المجلس يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية في التعليم العام والعالي.. وتمديد فترة تقديم التقرير حتى نهاية دور الانعقاد



المجلس يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع البعثات والتعيينات والترقيات في مؤسسات التعليم العالي وسبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل



المجلس يوافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث العوائق الموجودة أمام الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي



المجلس يرجئ البت في رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها عرض موضوع إضفاء الصفة الدائمة على لجنة حقوق الإنسان على المجلس عملاً بمقتضى المادة 44 من اللائحة الداخلية وذلك لحين تقديم مقترح بقانون في هذا الشأن



المجلس يرجئ البت في رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية وأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص اللجان المؤقتة وذلك بسبب عدم تحديد المواضيع المخصصة