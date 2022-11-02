كشفت الإحصائية الخاصة بالقطاعات الأمنية في الفترة من 22 - 28 اكتوبر الماضي عن سحب 69 رخصة سوق، وذلك عقب تدقيق الإدارة العامة للمرور على 18991 ليسن.



وذكرت الإحصائية الأسبوعية ان قطاع الأمن العام احال 773 ملف قضية تعاط وحيازة مخدرات وخمور الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وضبط عبر 644 نقطة تفتيش (11 مطلوبا جنائيا و57 متغيبا و77 مخالفا لقانون الإقامة) وتعاملوا مع 1014 حادث سير.



وأظهرت الاحصائية الخاصة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن إبعاد 776 وافدا ووافدة بواقع 367 رجلا و409 نساء، وهؤلاء ضبطوا سواء مخالفون أو يعملون في اوكار مشبوهة.



وضبط أمن السجون في عنابر النزلاء 3 هواتف نقالة وشواحن وسماعات بلوتوث، اما احصائية الامن الجنائي فأظهرت وقوع 6 حالات انتحار في اسبوع، كما تعامل رجال الادلة الجنائية مع 8 وفيات جراء حوادث سير ووفاة إثر تعاطي مواد مخدرة.