توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الأربعاء، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 34 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية.