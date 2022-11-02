عبدالكريم العبدالله

أعلن ممثل متدربي بورد طب العائلة ورئيس اللجنة الثقافية والترفيهية لرابطة أطباء العائلة والممارسين العامين د. يوسف الرميح، عن تنظيم ماراثون طب العائلة ٢٠٢٢، والذي الذي سيقام يوم السبت 19 نوفمبر في حديقة الشهيد، لافتا الى انه متاح لمشاركة جميع الطواقم الطبية في دولة الكويت وطلبة مركز العلوم الطبية وعائلاتهم.

ولفت د.الرميح ان هذا الحدث يعتبر ثمرة تعاون بين رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين، وبرنامج طب العائلة التدريبي، وبدعم من الجمعية الطبية الكويتية.

ونوه د.الرميح الى أن الحدث سيتضمّن سباق للجري بمسافة ٥ كيلومترات، يليه مسابقات رياضية مختلفة، وذلك تشجيعاً ودعماً للصحة البدنية والنفسية للعاملين والطلبة في المجال الطبي، فضلا عن خلق أجواء تنافسية وترفيهية خارج إطار المستشفيات والمراكز الصحية والجامعة.

وكشف د.الرميح عن تقديم جوائز عديدة للمشاركين الفائزين، بقيمة إجمالية تفوق الـ٥ آلاف دينار كويتي، ما بين جوائز نقدية وهدايا للفائزين في سباق الجري والتحديات الرياضية ومسابقة التصوير.

و أعرب د. الرميح عن شكره لأعضاء اللجنة المنظمة د. سارة الحموري، و د. طيبة الحسن، و د. ولاء الفيلكاوي، و د. ناصر القندي، كما عبر عن شكره لبرنامج طب العائلة التدريبي بإدارة د. دينا الضبيب، ولرابطة أطباء العائلة برئاسة د. محمد العازمي، وللجمعية الطبية برئاسة د. إبراهيم الطوالة، ولجميع الجهات الراعية والمشاركة في هذا الحدث.