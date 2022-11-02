أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني لرياضة البنتاثلون بالتعاون مع النادي الكويتي للخماسي الحديث ويتيح للمهتمين من الشباب الكويتيين من الجنسين فرصة تعلم وممارسة رياضة البنتاثلون.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وبناء فريق احترافي لرياضة البنتاثلون خاص للرجال وآخر للسيدات داعية الشباب الكويتيين من عمر 12 إلى 35 من الجنسين إلى التسجيل في مقر النادي الكويتي للخماسي الحديث.

ولفتت إلى انطلاق البرنامج الوطني الرياضي للبنتاثلون مع مطلع شهر نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من العنصر النسائي ويتضمن هيكلا نسائيا متكاملا من لاعبات وحكام ومشرفين وإداريين في حين سينظم النادي أولى البطولات النسائية برياضة البنتاثلون في الكويت نهاية الشهر الجاري.

وبينت أن رياضة الخماسي الحديث أو البنتاثلون هي رياضة مركبة تتكون من خمس ألعاب يمارسها لاعب واحد ويؤديها في يوم واحد وتشمل رياضة الجري والسباحة والرماية والمبارزة وقفز الحواجز.