أنفقوا 10.5 مليارات دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي

مصطفى صالح

سجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال أول 9 أشهر من 2022 قفزة بنسبة 25% وبقيمة كبيرة بلغت 6.2 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي إنفاقهم خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2022 نحو 30.9 مليار دينار، وذلك مقارنة بإنفاق بلغ 24.8 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2021.



وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، التي اطلعت عليها «الأنباء»، فإن هذا الإنفاق تم عبر المدفوعات الإلكترونية والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى نقاط البيع، وذلك داخل الكويت وخارجها، وقد سجل الربع الثالث من العام الحالي (الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022) حجم إنفاق للمواطنين والمقيمين بلغ نحو 10.5 مليارات دينار في 3 أشهر فقط.