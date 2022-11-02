عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس مؤتمر طب الأطفال ورئيس الهيئة الطبية في مستشفى الصباح د.ايمان العنيزي، عن افتتاح المؤتمر السنوي الاول لطب الاطفال في الكويت 3-6 نوفمبر الجاري برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق راديسون بلو تحت شعار "اطفالنا اولا وقبل كل شي".

وذكرت في تصريح صحافي، بأن المؤتمر يُعد الاول من نوعه في الكويت حيث يضم جميع اقسام الاطفال في الكويت تحت مظلة مجلس اقسام الاطفال.

وبينت أن المؤتمر يضم نخبه من اطباء الاطفال الاختصاصين من جميع مستشفيات الاطفال في الكويت، كما يشارك فيه نخبة من الاطباء العالميين من اوربا وامريكا وكندا وكذلك اطباء من منطقة الخليج، والاطباء المحليين.



وافادت بأن المؤتمر يضم 3 ورش عمل قبل المؤتمر في 3 نوفمبر عن العناية المركزة للاطفال برئاسة د.فجر التمار، فضلا عن ورشتي تدريب على دورات الانعاش الطبي واخرى عن استعمال السونار في اماكن الرعايه الطبية.



وبينت أن المؤتمر يشمل عرض 16 أوراق عمل بحثي و محاضرات عن "طوارئ الاطفال والعناية المركزة" وامراض الجهاز الهضمي والدم ، والاورام، كذلك الامراض الوراثية وامراض التهاب التنفسية ، كما يشمل الطب التطوري والتغذية ونمو الاطفال ، وتقديم الخدمات متعددة التخصصات للمرضى ذوي الامراض المزمنة ، علما انه تم تسجيل ما يقارب من 500 طبيب للمشاركه والحضور.