الخرافي: نطور أجندتنا الرقمية الطموحة باستمرار انطلاقاً من موقعنا الريادي في ابتكار الاتجاهات الرقمية الجديدة بالكويت والمنطقة

القريشي: الشراكة الجديدة ستوفر حلولاً تتسم بالتكامل والمرونة وستمكننا من توسيع نطاق الخدمات الرقمية الجديدة بسلاسة وسهولة

أبرم بنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة مع شركة أفايا لتنفيذ عملية التحول الرقمي لمركز الاتصال، وتقديم تجارب مخصصة وسهلة عبر مجموعة من نقاط الاتصال الخاصة بالبنك.



وبموجب الاتفاقية ستزود الشركة بنك الكويت الوطني بحلول Avaya CCaaS، والتي من شأنها إحداث تحسين كبير في زمن الوصول إلى سوق الخدمات المصرفية الجديدة والمتقدمة، بما يمكنه من الحفاظ على حصته المهيمنة في السوق.



وقد حصد بنك الكويت الوطني خلال شهر أكتوبر جوائز الريادة في مجال التكنولوجيا لتنفيذ حلول Avaya CCaaS ضمن جوائز ITP.net في الابتكارات المالية والمصرفية للعام 2022 وذلك خلال فعالية أقيمت على هامش معرض جيتكس جلوبال في دبي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي: يعد تسريع رقمنة العمليات المساندة وخدمات العملاء أمرا بالغ الأهمية للبنك، وذلك بهدف تلبية توقعات العملاء المتزايدة والعمل على ابتكار منتجات وخدمات جديدة إلى جانب المساهمة الفاعلة في رفع الكفاءة التشغيلية لعملياتنا.



وأضاف ان الوطني يطور أجندته الرقمية الطموحة على نحو مستمر وذلك انطلاقا من كون البنك أحد رواد ابتكار الاتجاهات الرقمية الجديدة في الكويت والمنطقة.



من جانبه، قال مدير عام ورئيس إدارة تقنية المعلومات بالوكالة ببنك الكويت الوطني ضاري القريشي: نحن سعداء بهذه الشراكة التي ستوفر حلولا لتجربة عملاء تتسم بالتكامل والمرونة وتتضمن مجموعة كبيرة من النظم تمكننا من تنفيذ وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الجديدة بسلاسة وسهولة.



وأضاف: نسعى من خلال هذا التحول إلى تقديم نموذج تشغيلي يدعم مسار أولوياتنا الاستراتيجية، والتي تتمحور بشكل أساسي حول تحقيق طموحاتنا الرقمية، حيث يعتبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة هو المحرك الرئيسي لاكتساب العملاء الجدد والشباب والاحتفاظ بهم.



وتتضمن Avaya CCaaS التي وقع عليها اختيار بنك الكويت الوطني مجموعة من الحلول المتطورة التي يحتاجها البنك لمواكبة تطلعات عملائه المتغيرة. وسيتم تنفيذ الحلول من قبل شركة الشرق الأوسط للاتصالات (METCO)، المتخصصة في تسهيل عمليات التحول الرقمي بالمؤسسات الكبرى. وستساعد هذه الحلول بنك الكويت الوطني في دمج وأتمتة الإمكانيات الخاصة بالهاتف والمحادثة والڤيديو في سبيل تقديم تجربة أكثر إرضاء للعملاء.



كما سيركز بنك الكويت الوطني على تقديم تجربة مخصصة للعملاء بغض النظر عن وسيلة الاتصال من خلال تمكين حلول الخدمة الذاتية من خلال المقاييس الحيوية الصوتية وتحليل الصوت وقدرات الذكاء الاصطناعي.



ومن جانبه، قال نضال أبو لطيف، رئيس شركة أفايا الدولية: إن بنك الكويت الوطني بصفته أحد أعرق المؤسسات المالية في المنطقة، قد نجح على مدار عقود طويلة من خلال التركيز الاستراتيجي والمستمر على التجارب التي يقدمها لعملائه. وإنه من دواعي اعتزازنا أن أتيحت لنا الفرصة للمساهمة في هذه المسيرة الحافلة للبنك في إطار سعي المجموعة إلى الإسراع بعملية التحول الرقمي لإتاحة تجارب قابلة للتشكيل في جميع مراحل رحلة العميل. وإننا نتطلع إلى مساعدة بنك الكويت الوطني في تلبية احتياجات عملائه بشكل جيد في المستقبل.