أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد السكان المولودين فى الخارج لبريطانيا بصورة حادة خلال العقد الماضي، في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين من بولندا ورومانيا وباكستان.

وأدى ارتفاع معدلات الهجرة إلى ارتفاع إجمالى تعداد سكان انجلترا وويلز منذ عام 2011، وفقا لبيانات من أحدث إحصاء أجرى العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء الوطني القول اليوم الأربعاء إن 8ر16% من تعداد السكان، أو شخص واحد من بين كل ستة أشخاص ولد في الخارج العام الماضي، مقارنة بـ 4ر13% خلال عام .2011

وكانت الهند الدولة الاكثر انتشارا بين المولودين خارج بريطانيا، حيث يبلغ عددهم 920 ألف شخص.

وارتفع عدد الرومانيين الذين يعيشون في بريطانيا إلى 539 ألف شخص العام الماضي مقارنة بـ 80 ألف شخص عام .2011

وأظهرت البيانات أن 9ر5 مليون شخص، أو 9ر9% من تعداد السكان يحملون جواز سفر غير بريطاني.