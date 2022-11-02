أعلنت النجمة الأميركية تايلور سويفت الثلاثاء، وسط النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الجديد، انها ستعاود الغناء على المسرح وإحياء الحفلات الموسيقية، بعد أربع سنوات على آخر جولة لها.

وأطلقت المغنية البالغة 32 عاماً على جولة حفلاتها المقبلة في الولايات المتحدة عنوان "إيراس" (Eras) اي "العصور"، إذ شاءتها "رحلة عبر كل العصور الموسيقية" في مسيرتها.

وقالت سويفت في مقابلة ضمن برنامج "غود مورنينغ أميركا" الصباحي عبر محطة "إيه بي سي" الأميركية مخاطِبةَ مباشرة عشرات الملايين من المعجبين بها "أردت أن أخبركم بأمر أنا متشوقة له منذ مدة طويلة وأخطط له منذ زمن طويل: ستكون لي جولة حفلات".

وتقام أولى هذه الحفلات في 18 آذار/مارس المقبل في ولاية أريزونا، تليها هيوستن وأتلانتا وشيكاغو ولوس أنجليس في آب/أغسطس 2023.

ووعدت تايلور سويفت بأن تحدد قريباً مواعيد لحفلات خارج الولايات المتحدة.

ودخلت سويفت التاريخ الموسيقي الأميركي الاثنين من خلال احتلال عشر أغنيات من ألبومها الجديد "ميدنايتس" كامل المراتب العشر الأولى ضمن تصنيف "بيلبورد هوت 100"، في سابقة من نوعها.

وبحسب "بيلبورد"، هذه أول مرة منذ 64 عاماً يحقق فيها أي فنان مثل هذا الإنجاز. وقد تفوقت تايلور سويفت بذلك على مغني الراب درايك الذي نجح في احتلال تسعة من المراكز العشرة في التصنيف في أيلول/سبتمبر 2021.