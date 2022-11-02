أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد بنسبة طفيفة خلال أيلول/سبتمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وقالت الوزارة إن الإنفاق ارتفع خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 2ر0% سنويا إلى ما يعادل 811ر1 تريليون دولار سنويا، بعد تراجعه بنسبة 6ر0% إلى ما يعادل 807ر1 تريليون دولار سنويا خلال آب/أغسطس الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 5ر0% سنويا.

جاء الارتفاع غير المتوقع للإنفاق، بفضل زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 450ر1 تريليون دولار.

وفي حين استقر الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية عند مستوى 918 مليار دولار سنويا، زاد الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 1% إلى ما يعادل 3ر532 مليار دولار سنويا.

وقال التقرير إن الإنفاق على مشروعات التشييد العامة ارتفع بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 9ر360 مليار دولار سنويا.