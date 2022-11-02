أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة على خلاف التوقعات خلال أيلول/سبتمبر الماضي في ظل تراجع معدل البطالة، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار زيادة الأجور وإضافة المزيد من الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير وزارة العمل القول إن عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة ارتفع خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى 7ر10 مليون وظيفة مقابل 3ر10 مليون وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى تراجع العدد إلى حوالي 8ر9 مليون وظيفة.

وتبرز الزيادة المفاجئة لعدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي استمرار الطلب القوي على العمال في الولايات المتحدة رغم تزايد الرياح الاقتصادية المعاكسة. في الوقت نفسه فإن استمرار غياب التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأجور ويزيد الضغوط التضخمية في الوقت الذي يعقد فيه اليوم مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية قبل إعلان قراره بشأنها غدا.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن المجلس سيقرر رفع سعر الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي بهدف كبح جماح التضخم.