قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن زراعة الأفيون في أفغانستان زادت بنسبة 32% خلال العام الحالي، في ظل حكم حركة طالبان.

وجاءت هذه الزيادة رغم حظر طالبان المخدرات.

وبحسب تقرير سنوي أصدره المكتب الأممي،ارتفعت أسعار الأفيون أيضا منذ حظر طالبان زراعته في نيسان/أبريل الماضي.

وقال المكتب إن محصول الخشخاش خلال عام 2022 كان أيضا "الأكثر ربحية منذ سنوات"، إذ تضاعف الدخل الذي حققه المزارعون بأكثر من ثلاثة أمثال، من 425 مليون دولار في عام 2021 إلى 4ر1 مليار دولار في .2022

وأضاف المكتب أن محصول هذا العام معف إلى حد كبير من قرار حظر الزراعة. ومن غير المؤكد كيف ستفرض طالبان الحظر في العام المقبل.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب الأممي، غادة والي، في التقرير: "المزارعون الأفغان محاصرون في اقتصاد الأفيون غير المشروع... يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تلبية الاحتياجات الماسة للشعب الأفغاني".