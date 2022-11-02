حظيت الأغنية الجديدة للمطرب بهاء سلطان، " ندرا عليا" التي طرحها على جميع المنصات الموسيقية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، إذ حققت نسبة مشاهدات بلغت 894 ألفا و696 مشاهدة بعد ساعات من طرحها .

وواصل بهاء سلطان الترويج لأغنيته عبر حساباته بجميع مواقع التواصل الاجتماعى، وغير غلاف صفحاته ووضع بوستر الأغنية، كما قام بإعادة نشر ردود فعل الجمهور عليها.

وطرح بهاء سلطان فيديو كليب الأغنية عبر يوتيوب والمنصات الرقمية وهي من كلمات أيمن بهجت قمر و ألحان محمد يحيى ، وتوزيع وسام عبدالمنعم ، وإخراج ياسين حسن.

وكان بهاء سلطان طرح أغنية "دلوقتي عجبناكوا" في شهر سبتمبر الماضي وهي كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ومكس ماهر صلاح، وماستر جلال حمداوي.

ويستعد بهاء سلطان لطرح أغنية "قلب أسود" ليتوالى بعدها صدور بقية أغاني ألبومه الجديد الذي يضم ما بين 10 إلى 12 أغنية.