أصبح هاني مختار مهاجم ناشفيل اس سي أول لاعب ألماني يتوج بجائزة اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وتصدر مختار 27/ عاما/ الذي ولد ونشأ في برلين التصويت الذي جرى بين اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية ووسائل الإعلام، بحصوله على 03ر48% من الأصوات، وحل سيباستيان دريوسي لاعب أوستن في المركز الثاني بحصوله على 80ر16% من الأصوات

وتصدر مختار قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الأمريكي بتسجيله 23هدفا و11 تمريرة حاسمة لكن فريقه ناشفيل خرج من الدور الأول الفاصل على يد لوس أنجليس جالاكسي.

وقال مختار خلال مراسم تكريمه: "إنها لحظة هائلة بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "عندما جئت إلى هنا قبل ثلاثة أعوام، الكثير من الناس لم تكن تعرف الكثير بشأن كرة القدم، وبالكاد كنت معروفا بينهم، هذا الأمر تغير حاليا".

وانضم مختا ر إلى ناشفيل في كانون الثاني/يناير 2020 ومدد عقده حتى عام2025 في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن سبق له اللعب في صفوف هيرتا برلين الألماني وبنفيكا البرتغالي وبروندبي الدنماركي، وشارك في جميع الفئات السنية للمنتخبات الألمانية باستثناء المنتخب الأول.