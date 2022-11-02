قالت حديقة حيوان تارونجا في سيدني في بيان إن خمسة أسود أعيدت إلى محبسها بعد هروبها في وقت سابق اليوم الأربعاء قبل الموعد المقرر لفتح الحديقة.

وذكر المدير التنفيذي لحديقة الحيوان سايمون دافي في مؤتمر صحفي أن الحديقة كانت أعلنت تحذيرا من المستوى الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين بعدما أظهر مقطع فيديو أربعة أشبال وأسد خارج محبسهم في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

وهربت الأسود إلى منطقة محاذية للمعرض الرئيسي لكن كان ما زال يفصلها عن باقي الحديقة جدار يبلغ طوله ستة أقدام.

وسيطر حراس الحديثة على أحد الأشبال عن طريق حقنة مهدئة بينما عادت الأسود الأربعة الأخرى إلى محبسها من تلقاء نفسها. ولم تحدث إصابات لأى شخص أو حيوانات أخرى وفتحت الحديقة أبوابها بصورة طبيعية.

ولا تعرف حديقة الحيوان بعد كيف تمكنت الأسود من الهرب وشرعت في تحقيقات رسمية.