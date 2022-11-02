تعاني ألمانيا من نقص في عدد الأطباء، وخاصة في المناطق الريفية.

وصارت بلدة أوستربرج الصغيرة، التي يبلغ تعداد سكانها 9800 نسمة، والكائنة في ولاية ساكسونيا أنهالت، واحدة من البلدات العديدة، التي تمد البساط الأحمر للأطباء الشباب للاحتفاء بهم، حيث تقدم لهم منحا للدراسة بالجامعات، مقابل الالتزام بالعودة إلى بلداتهم بعد التخرج للعمل فيها.

ويشعر عمدة أوستربرج نيكو شولتز بالارتياح، حيال نجاح مشروعه بعد أن بدأ يشعر بالقلق، إزاء نقص عدد الأطباء منذ عدة سنوات.

وتوجه إليه العديد من الأطباء في البلدة عام 2016، لتوضيح أن متوسط عمر الأطباء قد أرتفع، وتزويده بالمعلومات عن أسماء الأطباء الذين يوشكون على التقاعد وموعد تقاعدهم.

وفي عام 2017 قرر مجلس البلدة، تقديم بعض الحوافز لاجتذاب الأطباء للعمل بالبلدة.

كما قرر المجلس تقديم المساعدة للأطباء، للحصول على أراضي ومساكن، وإتاحة وحدات سكنية مجانية للأطباء القادمين للعمل بالبلدة، إلى جانب تقديم منح دراسية لهم.

ويقول شولتز "كانت لبلدتنا الريادة في تنفيذ هذا المشروع، ونحن نفخر بذلك كثيرا".

وتعد أوستربرج واحدة من كثير من البلدات الريفية الصغيرة، التي تعاني من تغير التركيبة السكانية، حيث فقدت ثلث سكانها بالنزوح إلى المدن الكبرى منذ عام .1989

ويوضح شولتز أن النزوح السكاني صار المشكلة الرئيسية للبلدة منذ سنوات، برغم أن هذا الاتجاه تغير إلى حد ما الآن، وصارت الأسر الشابة تتجه للإقامة في أوستربرج.

وكثير من هذه الأسر أخذت تتطلع للاستمتاع بالهدوء والسكينة، وإلى توفر الأراضي اللازمة لبناء منزل عليها.

ويشير شولتز إلى أنه يوجد بالبلدة سبعة ممارسين عامين، وخمسة أطباء إخصائيين وتسعة أطباء أسنان.