أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6% سنويا بفضل مبيعات الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالاشتراك مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك.

في الوقت نفسه، تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 6% إلى 64ر22 مليار دولار مقابل 04ر24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل ارتفع صافي أرباحها خلال الربع الثالث إلى 61ر8 مليار دولار بما يعادل 51ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 15ر8 مليار دولار بما يعادل 42ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الإيرادات والأرباح المعدلة أعلى من تقديرات الخبراء.

وفي ضوء هذه البيانات، عدلت الشركة الموجود مقرها في مدينة نيويورك توقعاتها لأرباح وإيرادات العام الحالي ككل.

وقال ديفيد دينتون المدير المالي لشركة فايزر إن " نتائج الربع الثالث تظهر القوة التجارية للشركة في الكثير من مجالات عملنا، لكن تم حجبها بالأداء القوي بشكل لا يصدق في الفترة نفسها من العام الماضي".