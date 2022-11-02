أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي تراجع القاعدة النقدية في اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 9ر6% إلى حوالي 262ر615 تريليون ين (169ر4 تريليون دولار).

وتراجعت القاعدة النقدية لليابان خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 3ر3%.

في الوقت نفسه ارتفع حجم الأوراق النقدية المتداولة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2% سنويا، في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة بنسبة 2ر3% سنويا. وتراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 9% سنويا بما في ذلك تراجع الاحتياطيات المالية بنسبة 3ر10%.

وتراجع حجم القاعدة النقدية خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 33% سنويا.