استراتيجيون: الأسواق تسعر زيادة بـ 125 نقطة حتى نهاية العام



من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اليوم الأربعاء إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 حيث تواصل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حملتها الأكثر تشديدًا منذ الثمانينيات.

وتستعد الأسواق للارتفاع الرابع بمقدار 75 نقطة أساس على التوالي، ويتوقع المستثمرون أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس.

من جانبه يعتقد كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا، مايكل جابين، أن الفيدرالي سيرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فيما سيفتح الباب أمام تنحية رفع أسعار الفائدة بدءاً من ديسمبر، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال جابين إنه يتوقع أن يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ناقش إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة لكنه لم يلتزم بها. ويتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر.

ويتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى مستوى 4.75% إلى 5% بحلول الربيع، وسيكون هذا هو سعر الفائدة النهائي - أو نقطة النهاية. رفع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء من شأنه أن يأخذ نطاق سعر الأموال الفيدرالية إلى 3.75% إلى 4%.