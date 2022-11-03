Poker Face



يتناول العمل قصة الملياردير «جيك» الذي يستضيف أصدقاء طفولته في منزله بميامي من أجل ممارسة لعبة البوكر، ولكن سرعان ما يتعرض منزله لهجوم كبير من مجموعة من المجرمين.



الفيلم من إخراج وتأليف: راسل كرو، بطولة: راسل كرو، إيلسا باتاكي، ليام هيمسورث، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 24 الجاري.









Devotion



يخاطر اثنان من الطيارين الحربيين بالبحرية الأميركية بحياتهما خلال الحرب الكورية، ويصبحان بمرور الوقت من أشهر الطيارين في السلاح.



الفيلم من إخراج: جي دي ديلارد، بطولة: سيريندا سوان، غلين بأول، جوناثان ميجورز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 24 الجاري.





Black Panther: Wakanda Forever



يستكمل العمل مغامرات واكاندا، فبعد رحيل الملك «تشالا»، تكافح «راموندا» من أجل الحفاظ على ما تبقى من شعبها ومملكتها، بينما تشهد واكاندا ميلاد بطل جديد لخلافة «تشالا». الفيلم من إخراج: ريان كوغلير، بطولة: دانيال كالويا، وينستون دوك، داناي غوريرا، مارتن فريمان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 10 الجاري.