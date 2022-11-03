إن الانعطاف إلى الفن، كان لابد منه، لأنه هو البعد الوحيد الذي يستطيع الإنسان من خلاله تجاوز السيطرة التي تهدده من كل جانب وبطرق وأشكال مختلفة، ومن ثم فإن الفن والسينما أداة تحرر وانعتاق، أو بكلام آخر ملاذ للإنسان وانعتاق من العقلانية المادية الصلبة التي أحكمت قبضتها عليه وهيمنت على شتى أبعاد وجوده.



ناهيك عن أنه يمكن اعتبار السينما، في حال تبديل طرائق استخدامها من قبل الرأسمالية، استراتيجية بديلة، وبعدا مغايرا لما هو قائم وسائد في المجتمعات الحالية وللسيطرة السائدة فيها، ولذلك أنيط بهذا الفن أن يقوم بدور نقدي نظرا لما يتضمنه من صور خيالية مغايرة ومباينة لمقتضيات وآليات العقلانية الحسابية، التي لا تفهم إلا منطق الأرقام، كما أن الفن في ظل هذه الأزمات الراهنة للعصر الحديث صار بمنزلة تحذير من كوارث ومعضلات أكثر خطرا من الممكن أن تقع في المستقبل.



ولعل هذا هو بالضبط ما قصده «ثيودور أدورنو» عندما كتب في كتابه المشهور «نظرية الاستطيقا»: «لا يمكننا في الوقت الحاضر، التفكير في الفن بكيفية أخرى سوى كرد فعل لاستباق الأزمة».



وعلى ذلك، يمكن القول إن الفن مفهوم فلسفي وممارسة ثقافية وشكل جمالي، ولكن على نحو يجعله حاضنا لعرض ومنطويا على قوة الفن وحافظا لليوتوبيا وناقدا للمجتمع الاستهلاكي القمعي ومقاوما للتسليع الثقافي والتشيؤ وكاشفا لصناعة الترفيه والوهم.



ومن هنا، فإن ثمة مهمة حضارية كبرى ملقاة على عاتق السينما والفن عموما، ومن الواجب عليه القيام بها، وهي تلك التي تتمثل في تفكيك آليات المجتمع التحكمي ومحو آثار التشيؤ الشامل والفيتشية المعممة وتعرية الوجه الآخر للحداثة الأداتية، وكذلك فضح آليات الصناعة الثقافية وميثولوجيتها، على حد قول عبدالعالي معزوز: إن هذه المهمة التي أنيطت بالفن نابعة من تصور «تيودور أدورنو» وقناعته التامة بأن الفن الجاد ما هو إلا محاولة نقدية في المقام الأول، ومن المحتم عليه أن يكون كذلك.