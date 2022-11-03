حسم توتنهام الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي المجموعة الرابعة الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما بات بايرن ميونيخ الألماني الوحيد الذي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد خسارة نابولي الإيطالي في الوقت القاتل على أرض ليفربول الإنجليزي 0-2 في الجولة السادسة الأخيرة.



وخلافاً للمجموعات السبع الأخرى التي حسمت فيها على أقله بطاقة واحدة الى ثمن النهائي، دخلت المجموعة الرابعة الجولة الأخيرة والصراع لا يزال مفتوحا على مصراعيه من أجل المركزين الأولين.



وبفوزه على مضيفه مرسيليا الفرنسي 2-1 على «ستاد فيلودروم» بعدما كان متخلفا، بقي توتنهام في الصدارة بـ11 نقطة وبفارق نقطة أمام آينتراخت فرانكفورت الذي انتزع الوصافة من سبورتينغ البرتغالي بالفوز عليه في عقر داره 2-1 أيضا، وبالتالي تخطى دور المجموعات لأول منذ انطلاق دوري الأبطال عام 1992.



وسيكمل الفريق البرتغالي مشواره القاري في «يوروبا ليغ» بعدما نال المركز الثالث بسبع نقاط، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض بتلقيه الهزيمة الرابعة.



في مرسيليا، تقدم أصحاب الأرض عبر الكونغولي تشانسيل مبيمبا (45+2)، فيما عادل الفرنسي كليمان لانغليه للضيوف (54).



وفيما كانت المباراة تتجه الى إنهاء توتنهام المجموعة في الوصافة خلف فرانكفورت ومرسيليا الى ملحق «يوروبا ليغ»، خطف الدنماركي بيار إيميل هويبرغ هدف الفوز والصدارة لتوتنهام في الوقت بدل الضائع (90+5)، لينهي كليا المشوار القاري للفريق الفرنسي، وينضم توتنهام إلى ممثلي إنجلترا مان سيتي وليفربول وتشلسي.



وفي المجموعة الثالثة، جدد بايرن فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-0، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة.



ودخل الفريقان الى المباراة بعد أن ضمنا مسبقا تأهلهما، إلا أن بايرن أبى إلا أن يصبح الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ثلاث مرات بفضل هدفي الفرنسي بنجامان بافار (32) والكاميروني إريك- ماكسيم تشوبو موتينغ (72).



وبعد أن فقد آماله ببلوغ ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا واكتفى بالتأهل الى الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، حقق برشلونة فوزا معنويا 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن.



وفي المجموعة الأولى، ألحق ليفربول بضيفه نابولي هزيمته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات، وذلك بفوزه المتأخر عليه 2-0، سجلهما المصري محمد صلاح (85) والبديل الأوروغوياني داروين نونييز (8+90).

وفي ظل حسم بطاقتي المجموعة، كان أياكس الهولندي يلعب في اسكتلندا من أجل التمسك بالمركز الثالث المؤهل الى «يوروبا ليغ»، وقد حسمه لصالحه بفوزه على رينجرز 3-1.

وفي المجموعة الثانية، حسم بورتو البرتغالي الصدارة وحرم ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني من مواصلة مشواره القاري في «يوروبا ليغ» بالفوز عليه 2-1.



نوير: 3 عمليات للتغلب على سرطان الجلد



أعلن حارس المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ مانويل نوير أنه سبق أن أصيب بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.



وكشف نوير (36 عاما) عن ذلك من خلال بيان صحافي وفيديو على إنستغرام أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة «نيوكي» الى جانب مواطنته لاعبة التنس أنجليك كيربر المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.



وقال بطل العالم عام 2014: «كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد، أنجليك مصابة بفرط التصبغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية»، ويتوقع أن يشارك نوير مع فريقه أمام هرتا برلين السبت المقبل بالدوري.